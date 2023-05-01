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ترتيب الدوري الإيطالي بعد ختام مباريات الجولة الـ32

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ صباحاً
ترتيب الدوري الإيطالي بعد ختام مباريات الجولة الـ32
المواطن - فريق التحرير

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حافظ الفريق الكروي الأول بنادي نابولي على صدارته لـ ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك بعد ختام مباريات الجولة الـ32 من عمر المسابقة أمس الأحد.

نتائج مباريات الجولة الـ32

وكانت مباريات الجولة الـ32 بدأت يوم الجمعة الماضية بفوز ليتشي على أودينيزي بهدف دون رد، وفوز مونزا على سبيزيا بهدفين دون رد.

وفي مباريات أول أمس السبت، تعادل روما ضد ميلان بهدف لكل فريق، وفاز أتالانتا على تورينو بهدفين لهدف، وفي مباريات أمس الأحد فاز إنتر ميلان على لاتسيو بثلاثية لهدف، وتعادل نابولي مع ساليرنيتانا بهدف لكل فريق، وتعادل كريمونيزي مع هيلاس فيرونا بهدف لكل فريق، وفاز ساسولو على إمبولي بهدفين لهدف.

وفاز فيورنتينا على سامبدوريا بخماسية دون رد، بينما تعادل بولونيا مع يوفنتوس بهدف لكل فريق.

يوفنتوس ضد بولونيا

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتواجد نابولي في الصدارة برصيد 79 نقطة، لاتسيو ثانيًا برصيد 61 نقطة، يوفنتوس ثالثًا برصيد 60 نقطة، ميلان رابعًا برصيد 57 نقطة، إنتر ميلان خامسًا برصيد 57 نقطة، روما سادسًا برصيد 57 نقطة، أتالانتا سابعًا برصيد 55 نقطة، بولونيا ثامنًا برصيد 45 نقطة، فيورنتينا تاسعًا برصيد 45 نقطة، مونزا عاشرًا برصيد 44 نقطة، ساسولو في المركز الـ11 برصيد 43 نقطة، تورينو في المركز الـ12 وأودينيزي في المركز الـ13 برصيد 42 نقطة لكل منهما، ساليرنيتانا في المركز الـ14 برصيد 34 نقطة، إمبولي في المركز الـ15 برصيد 32 نقطة، ليتشي في المركز الـ16 برصيد 31 نقطة، سبيزيا في المركز الـ17 في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، هيلاس فيرونا في المركز الـ18 برصيد 27 نقطة، كريمونيزي في المركز الـ19 “قبل الأخير” برصيد 20 نقطة، سامبدوريا في المركز الـ20 والأخير برصيد 17 نقطة.

نابولي ضد ساليرنيتانا - 2

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