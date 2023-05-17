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في الجولة الـ27

ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال وفوز النصر

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ صباحاً
ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال وفوز النصر
المواطن - فريق التحرير

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حافظ الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك رغم التعادل المثير مع غريمه الهلال أمس في الجولة الـ27.

وكانت مباراتي أمس في الجولة الـ27 انتهيتا، بفوز النصر على الطائي بثنائية دون رد أحرزها كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا، بينما تعادل أزرق الرياض مع الاتحاد بنتيجة 2/ 2.

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ترتيب الدوري السعودي

ويتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن برصيد 63 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 60 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 50 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 46 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 33 نقطة، الرائد تاسعًا وضمك عاشرًا ولكل منهما 32 نقطة، أبها في المركز الـ11 برصيد 30 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 24 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 19 نقطة.

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رونالدو - النصر والطائي

وتُستكمل مباريات الـ27 من دوري روشن غدًا الخميس، بإقامة مباراتي “الشباب ضد الوحدة” و”أبها ضد الاتفاق” حيث تنطلق المباراتان في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

الهلال والاتحاد - دوري روشن

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