ترتيب دوري المحترفين السعودي بعد فوز الهلال

واصل نادي الهلال، نتائجه الإيجابية في بطولة دوري المحترفين السعودي، وذلك بعد الفوز على ضمك اليوم بهدف دون رد في الجولة الـ26 والمؤجلة بين الفريقين.

وكان الهلال حقق الفوز على ضمك بهدف دون رد اليوم، بهدف سجله اللاعب المالي موسى ماريغا.

ترتيب دوري المحترفين السعودي

وجاء ترتيب دوري روشن الحالي كالتالي: “يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن برصيد 63 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 60 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 53 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 46 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 33 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 33 نقطة الرائد عاشرًا في ترتيب دوري روشن برصيد 32 نقطة، ضمك في المركز الـ11 برصيد 32 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 24 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 19 نقطة.

وخاض الهلال المباراة المؤجلة في الجولة الـ26 ضد ضمك، بسبب خوضه لقاء نهائي كأس الملك مساء الجمعة الماضية ضد نادي الوحدة، حيث فاز الهلال باللقب للمرة العاشرة في تاريخه، بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية.