ترتيب دوري روشن بعد تعثر الشباب

فرط الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، في فرصة الاقتراب من نادي النصر في ترتيب دوري روشن، وذلك بعد خسارة الليث مساء اليوم، أمام نادي الاتفاق بهدف دون رد في ختام مباريات الجولة الـ26.

مباريات الجولة الـ26

وكانت مباريات الجولة الـ26 بدأت من الاثنين الماضي بتعادل بين النصر والخليج بهدف لكل فريق، بينما فاز الوحدة على العدالة بنتيجة هدفين لهدف، وفاز الاتحاد على أبها برباعية دون رد.

وفي مباراتي الثلاثاء الماضي، فاز التعاون على الرائد بنتيجة هدفين لهدف، وفاز الفيحاء على الفتح بثلاثية دون رد، بينما في مباراة الأربعاء الماضي، فاز الباطن على الطائي بنتيجة 4/ 3.

وفي اليوم الأحد، خسر الشباب أمام الاتفاق بهدف دون رد.

الشباب ثالثًا

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي: الاتحاد في صدارة الدوري برصيد 62 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 57 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 43 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 33 نقطة، ضمك تاسعًا برصيد 32 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 30 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، العدالة في المركز الـ15 ”قبل الأخير” برصيد 21 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 18 نقطة.