ترتيب دوري روشن بعد فوز التعاون والفيحاء

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب دوري روشن، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم الثلاثاء في الجولة الـ26 من عمر المسابقة.

وكانت مباريات الجولة الـ26 بدأت من أمس الاثنين، بتعادل بين النصر والخليج بهدف لكل فريق، بينما فاز الوحدة على العدالة بنتيجة هدفين لهدف، وفاز الاتحاد على أبها برباعية دون رد.

وفي مباراتي اليوم، فاز التعاون على الرائد بنتيجة هدفين لهدف، وفاز الفيحاء على الفتح بثلاثية دون رد.

ترتيب دوري روشن

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي: “في صدارة الدوري برصيد 62 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 57 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 43 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 32 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 30 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 30 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، العدالة في المركز الـ15 ”قبل الأخير” برصيد 21 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 15 نقطة.