ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برقم قياسي يُحفز هالاند

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خطف المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند الأنظار في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
وانضم هالاند إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، ليكون من أبرز لاعبي البريميرليج هذا الموسم.
ونجح هالاند في تسجيل 34 هدفًا خلال 30 مباراة، ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، كما قدم 7 تمريرات حاسمة، ليكون مساهمًا في نصف أهداف مانشستر سيتي في البريميرليج، حيث أحرز فريقه 84 هدفًا في 32 لقاء.
وحقق هالاند العديد من الأرقام المميزة هذا الموسم، حيث إنه بات أول لاعب في تاريخ البريميرليج يحرز 33 هدفًا في موسم واحد يحتوي على 38 جولة، علمًا بأنه احتاج لـ29 لقاء فقط.
كما كسر هالاند رقم نجم ليفربول المصري، محمد صلاح من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بـ32 هدفًا، ويطمح لمواصلة التألق وتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برقم قياسي فريد في عدد الأهداف.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كالتالي؛ هالاند في الصدارة برصيد 34 هدفًا، نجم توتنهام هوتسبير، هاري كين بـ25 هدفًا، يليه لاعب برينتفورد، إيفان توني برصيد 20 هدفًا.
ويحتل محمد صلاح المركز الرابع برصيد 17 هدفًا، يليه مهاجم مانشستر يونايتد، راشفورد بـ16 هدفًا، وبفارق هدف عن نجم نيوكاسل يونايتد، كالوم ويلسون ونجم أرسنال غابرييل مارتينيلي.