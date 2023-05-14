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 استطاعت الدوحة حل العديد من القضايا بالطرق السلمية

ترحيب خليجي بجهود قطر في التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ مساءً
ترحيب خليجي بجهود قطر في التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة
المواطن - واس

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أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بجهود دولة قطر الدبلوماسية ودورها الكبير في التوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني .

وقال معاليه: “إن الدبلوماسية القطرية استطاعت التعامل مع العديد من القضايا الدولية والإقليمية والسعي لحلها بالطرق السلمية”.

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وثمّن معالي الأمين العام الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها جمهورية مصر العربية في التواصل مع الأطراف وتسخير كافة جهودها للإسهام في إقامة التهدئة ووقف إطلاق النار بين الجانبين.

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وجدد معاليه موقف دول مجلس التعاون الذي يدعو إلى ضرورة الإسراع إلى وضع حل عادل وشامل ودائم للصراع، يقوم على مبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، وعلى حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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