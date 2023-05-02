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بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع

ترقب داخل بورصات الخليج لقرار الفيدرالي الأمريكي

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
ترقب داخل بورصات الخليج لقرار الفيدرالي الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

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تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج، اليوم الثلاثاء، وسط حالة ترقب بين المستثمرين لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

توقعات برفع الفائدة

ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الأربعاء، بعد رفعه سابقًا لها بواقع 475 نقطة أساس منذ مارس العام الماضي من مستوى يقارب الصفر إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.75 وخمسة بالمئة.

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وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر، عُملاتها بالدولار وتتبع تحركات السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي عن كثب، مما يجعل المنطقة تتأثر مباشرة بسياسة التشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

أداء المؤشرات

ومالت أغلب المؤشرات الرئيسية للتراجع بحلول الساعة 10:05 بتوقيت غرينيتس مقتفية أثر أسواق النفط وهي كالتالي:

– تراجع مؤشر السوق السعودية بـ 0.9 % إلى 11,184 نقطة.

– تراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.45 % إلى 9,660 نقطة.

– تراجع مؤشر سوق الكويت الأول بنسبة 1.1 % إلى 7,793 نقطة.

– تراجع مؤشر بورصة مسقط بـ 0.59 % إلى 4,724 نقطة.

– تراجع مؤشر بورصة البحرين بـ 0.18 % إلى 1,898 نقطة.

– ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بـ 0.74% إلى 3,562 نقطة.

– ارتفاع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.42 % إلى 10,315 نقطة.

تراجع أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، لتواصل الخسائر التي شهدتها الجلسة السابقة، إذ أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين وتوقعات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية على السوق.

وتترقب أسواق المنطقة غدًا صدور تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والتي سيستعرض فيها توقعاته حول اقتصادات المنطقة خلال العام الجاري.

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