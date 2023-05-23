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وصل إلى محطة الفضاء الدولية أمس رفقة ريانة برناوي

ترقب لتجربة استمطار يجريها علي القرني في الفضاء

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ مساءً
ترقب لتجربة استمطار يجريها علي القرني في الفضاء
المواطن - فريق التحرير

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قال المهتم بعلم الفضاء طارق فدعق: رائد الفضاء علي القرني سيجري تجربة الاستمطار.

أهم التجارب البيئية

وأضاف خلال لقائه مع قناة الإخبارية، أن تجربة الاستمطار ستكون من أهم التجارب البيئية التي سيجريها رائد الفضاء.

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ولفت إلى أن من بين التجارب التي سيتم إجراؤها تجربة الطيران في منطقة انعدام الجاذبية، وتجربة أخرى متعلقة بالاحتراق.

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رحلة الوصول

ووصل ريانة برناوي وعلي القرني أمس إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح، لإجراء مهامهما البحثية.

وقال رائد الفضاء علي القرني: “الحمد لله بتيسيره وفضله وصلنا إلى محطة الفضاء الدولية، شكرًا لحكامنا وقيادتهم وحكمتهم ونظرتهم في المستقبل وتطور البشرية”.

وأضاف: “شكرًا لاهتمامهم بتجربة الفضاء وشكرًا لأسرتي على الدعم اللامحدود.. تجربة الإقلاع هذه تجربة تاريخية نعيشها وستخلد في ذاكرتي إلى الأبد”، مشيدًا بطاقم الرحلة وكل ما حظي به من دعم وتمكين، وذلك من أجل إجراء تجارب علمية.

فيما قالت ريانة برناوي: “الحمد لله وبفضل الله وصلنا لهذه المرحلة.. نحن الآن نعيش حلم لم نكن نتخيل أنه يكون حقيقة بدعم من الحكومة والقيادة والأسر والجميع”.

وأكدت أن هذه الرحلة تمثل جميع العرب والسعوديين، مشيرة إلى أنها بعد هذه الرحلة سيكون لها طموحات أكثر باكتشاف أكبر للفضاء.

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