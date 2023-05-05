Icon

10 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon الأهلي يصعد رسميًّا لـ دوري روشن بعد تعادل الفيصلي ضد نجران Icon مروج الشبو بالقصيم ومُهرب القات في جازان بقبضة الأمن Icon كيفية احتساب أعمار المسجلين المستقلين بـ حساب المواطن Icon 21 وظيفة شاغرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة Icon اصطفاف عشرات السودانيين في طوابير طويلة لشحن هواتفهم Icon ترقب لـ موعد مباراة الهلال وأوراوا Icon فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان مستجدات استضافة طرفي الأزمة السودانية بجدة Icon وظائف شاغرة لدى العليان القابضة Icon لقطات لزوجين عراقيين يحاولان بيع طفليهما مقابل 150 ألف دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

ترقب لـ موعد مباراة الهلال وأوراوا

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
ترقب لـ موعد مباراة الهلال وأوراوا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يترقب جمهور نادي الهلال، ظهر غدٍ السبت، موعد مباراة الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2022.

وطالبت الجماهير الهلالية، لاعبي أزرق الرياض بالتركيز والعمل على عدم استقبال أي أهداف من قبل فريق أوراوا حيث أن فوز الهلال بأي فارق من الأهداف أو التعادل بنتيجة أكبر من 1/ 1 تُتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.

قد يهمّك أيضاً
أنغام تتألق في ليلة روائع الموجي بـ صافيني مرة

أنغام تتألق في ليلة روائع الموجي بـ صافيني مرة

تركيا: زعيم داعش فجر نفسه بحزام ناسف

تركيا: زعيم داعش فجر نفسه بحزام ناسف

موعد مباراة الهلال وأوراوا

ويبدأ موعد مباراة الهلال وأوراوا، في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت طوكيو على ملعب سايتاما 2002، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS AFC HD , ALKASS 9 HD , DUBAI SPORTS ASIA 1 HD , SSC1 HD.

ويحتاج أزرق الرياض إلى الفوز بأي فارق من الأهداف أو التعادل بنتيجة 2/ 2 للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

الهلال ضد أوراوا - 223 - محمد كنو

ملخص مباراة الذهاب

وفي مباراة الذهاب السبت الماضي، سجل سالم الدوسري الهدف في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، ثم زاد ضغط أزرق الرياض الهجومي على نادي أوراوا، حيث كاد خطأ دفاعي من الفريق الياباني يُمكن الأزرق من إضافة الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب شينزو كوروكي هدف التعادل لنادي أوراوا في الدقيقة الـ53.

وكان حكم المباراة العماني أحمد الكاف أشهر البطاقة الحمراء في وجه سالم الدوسري ليتأكد غيابه عن مباراة الإياب غدًا السبت حيث تقام على ملعب سايتاما 2002 بين الفريقين.

ويأمل أزرق الرياض في الفوز بدوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه وتكرار سيناريو التتويج بالبطولة في عام 2019 أمام أوراوا في اليابان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة...

السعودية اليوم
لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة
السعودية اليوم

لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى...

السعودية اليوم
وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح السفارة
السعودية اليوم

وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح...

السعودية اليوم
لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال الألب
غرائب

لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال...

غرائب
وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 
آخر الاخبار

وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 

آخر الاخبار
ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي العهد
آخر الاخبار

ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي...

آخر الاخبار
وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها 1982 شخصاً من 17 جنسية
السعودية اليوم

وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها...

السعودية اليوم
أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا
العالم

أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ...

العالم