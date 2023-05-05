ترقب لـ موعد مباراة الهلال وأوراوا

يترقب جمهور نادي الهلال، ظهر غدٍ السبت، موعد مباراة الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2022.

وطالبت الجماهير الهلالية، لاعبي أزرق الرياض بالتركيز والعمل على عدم استقبال أي أهداف من قبل فريق أوراوا حيث أن فوز الهلال بأي فارق من الأهداف أو التعادل بنتيجة أكبر من 1/ 1 تُتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال وأوراوا

ويبدأ موعد مباراة الهلال وأوراوا، في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت طوكيو على ملعب سايتاما 2002، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS AFC HD , ALKASS 9 HD , DUBAI SPORTS ASIA 1 HD , SSC1 HD.

ويحتاج أزرق الرياض إلى الفوز بأي فارق من الأهداف أو التعادل بنتيجة 2/ 2 للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

ملخص مباراة الذهاب

وفي مباراة الذهاب السبت الماضي، سجل سالم الدوسري الهدف في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، ثم زاد ضغط أزرق الرياض الهجومي على نادي أوراوا، حيث كاد خطأ دفاعي من الفريق الياباني يُمكن الأزرق من إضافة الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب شينزو كوروكي هدف التعادل لنادي أوراوا في الدقيقة الـ53.

وكان حكم المباراة العماني أحمد الكاف أشهر البطاقة الحمراء في وجه سالم الدوسري ليتأكد غيابه عن مباراة الإياب غدًا السبت حيث تقام على ملعب سايتاما 2002 بين الفريقين.

ويأمل أزرق الرياض في الفوز بدوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه وتكرار سيناريو التتويج بالبطولة في عام 2019 أمام أوراوا في اليابان.