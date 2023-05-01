تركيا: زعيم داعش فجر نفسه بحزام ناسف

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أعلنت وسائل إعلام رسمية تركية، اليوم الاثنين، أن زعيم تنظيم داعش المتشدد، الذي أعلنت تركيا مقتله في عملية نفذتها استخباراتها في سوريا، ليل السبت، فجّر نفسه بحزام ناسف.
واستغرقت العملية 4 ساعات، وانتهت بتفجير أبو الحسين القرشي لنفسه بحزام ناسف كان يرتديه، وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية الرسمية.
ونشرت الوكالة مقطعًا يُظهر مشاهد لمنزل مؤلف من طابقين محاط بحقول وجدرانه محطمة جزئيًّا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، مساء الأحد، خلال مقابلة متلفزة: “تم تحييد الزعيم المفترض لداعش، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي، خلال عملية نفذها (السبت) جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا”.