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تركي آل الشيخ رئيسًا فخريًا لاتحاد الشطرنج الأفروآسيوي

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
تركي آل الشيخ رئيسًا فخريًا لاتحاد الشطرنج الأفروآسيوي
المواطن - فريق التحرير

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أصدر رئيس اتحاد الشطرنج الأفروآسيوي الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان، قرارًا بتعيين معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيسًا فخريًا للاتحاد، وذلك لما له من تأثير وشغف بلعبة الشطرنج.

جاء ذلك خلال إعلان الاتحاد الأفروآسيوي للشطرنج (AACA) في القاهرة اليوم، عن فريقه القيادي الجديد، حيث يعد الاتحاد أحد منظمات الشطرنج الرائدة التي تربط بين قارتين من أكثر القارات حيوية في العالم.

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يذكر أن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قد انضم مؤخرًا إلى عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج، نتيجة للدور الكبير الذي قدمه ولا يزال في تطوير هذه الرياضة.

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وكان آل الشيخ قد وجه بإقامة بطولة للشطرنج ضمن فعاليات تقويم الرياض في مارس 2023 شارك فيها 100 لاعبة ولاعبة من مختلف الدول العربية.

وعبر آل الشيخ عن سعادته، بصدور قرار اتحاد الشطرنج الأفروأسيوي (AACA) بتعيينه رئيسًا فخريًا للاتحاد حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” صورة من قرار تعيينه معلقًا عليها: “الله يوفقنا والقادم أفضل”.

 

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