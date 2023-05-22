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تنطلق الخميس المقبل بـ 16 مدينة

تركي آل الشيخ يروج لجولة المملكة: هنعيش فيها أحلى الأوقات

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١١ مساءً
تركي آل الشيخ يروج لجولة المملكة: هنعيش فيها أحلى الأوقات
المواطن - فريق التحرير

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روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الاثنين لفعاليات “جولة المملكة 2023” المقرر أن تنطلق الخميس المقبل.

وقال تركي آل الشيخ على حسابه بموقع “تويتر”: “16 مدينة مختلفة حول المملكة.. بنعيش فيها أحلى الأوقات واللحظات مع جولة المملكة 2023.. احجز الآن (هنا)”.

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وأوضح إنفوجراف أن هذه المدن هي “الحدود الشمالية، حفر الباطن، تبوك، حائل، الدمام، القصيم، الأحساء، الرياض، الخرج، وادي الدواسر، جدة، الطائف، النماص، الباحة، أبها”.

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فعاليات متنوعة

وتضم الفعاليات نجومًا سعوديين وعربًا، إضافة إلى عدد من شباب السعودية، حيث يشاركون في حزمة من المسرحيات والحفلات الغنائية التي تقام بجميع المناطق، بالتعاون مع هيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وبرنامج جودة الحياة، وروح السعودية، وفقًا لـ”العربية”.

ويتضمن دليل فعاليات الجولة التي تشهدها مناطق السعودية خلال الفترة مايو – سبتمبر هذا العام مجموعة من الحفلات الطربية التي يحييها فنان العرب محمد عبده، إضافةً إلى عدد من الليالي الغنائية التي يشارك بها كل من رابح صقر، وأصالة، وخالد عبدالرحمن، وفهد الكبيسي، وعايض، وأصيل أبوبكر، وزينة عماد، وعدد من الفنانين المميزين من مختلف أنحاء المملكة والخليج والعالم العربي.

وتضم الجولة عددًا من المسرحيات المميزة باستعراض مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات، لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة ومنح الجمهور تجربة مميزة تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة ويعيشون أجواءً استثنائية.

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