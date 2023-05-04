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الجائزة قدرها 50 ألف ريال

تركي آل الشيخ يطلق مسابقة لمشاهدي حفل روائع الموجي: ورونا إبداعكم الليلة

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
تركي آل الشيخ يطلق مسابقة لمشاهدي حفل روائع الموجي: ورونا إبداعكم الليلة
المواطن - فريق التحرير

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ذكّر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمسابقة التي أطلقها بالتزامن مع الحفل الفني المقرر انطلاقه مساء اليوم الخميس، ويستعرض روائع الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي، ضمن تقويم الرياض، على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

التفاعل مع الحفل

وأعاد تركي آل الشيخ على حسابه بموقع “تويتر”، تغريدة تحدث فيها عن مسابقة خاصة بالعمل، معلقًا بالقول “ورونا إبداعكم الليلة في المسابقة”.

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وتتضمن فكرة المسابقة التقاط المشاهدين مقطع فيديو يبيّن تفاعلهم مع ليلة روائع الموجي أثناء الحفل، حيث لا يتجاوز الدقيقة الواحدة ويبيّن ذائقتهم الموسيقية وأنهم من عشاق الطرب الأصيل سواء بالحضور أو من خلف الشاشات.

قيمة الجائزة

وأوضح تركي آل الشيخ أن الجائزة تبلغ 50 ألف ريال للمقطع الفائز الذي يختاره بنفسه، حيث يتم إرسال المقطع كتعليق على هذه التغريدة والهاشتاج روائع الموجي.

ويشارك في الحفل نخبة من نجوم الأغنية العربية، وهم أنغام، شيرين عبدالوهاب، صابر الرباعي، وائل جسار، عبادي الجوهر، مي فاروق، وزينة عماد، ويشرف عليه فنيًا الموسيقار يحيى الموجي، بينما يقود الأوركسترا الموسيقار وليد فايد.

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