تركي بن طلال يتوج الفائزين في مبادرة أجاويد

رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، مساء أمس، الحفل الختامي لمبادرة أجاويد، التي أطلقتها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري، وذلك في مساراتها الثلاثة “القوة، الوعي، العطاء”.

مبادرة أجاويد

ورفع الأمير تركي بن طلال الشكر والعرفان لقيادة البلاد المباركة التي لا ترضى لأهله إلا القمم لما ترى فيه من الشيم، معتبرًا مبادرة أجاويد هي صورة من صور الشيم في شهر الخير، التي كشفت عن حيوية المجتمع في منطقة عسير.

وأضاف أمير عسير لقد جاءت هذه المبادرة ضمن منهجية استراتيجية عسير التي تؤكد على أهمية أن يكون المجتمع المحلي مشاركًا في عمليات التنمية وأن يكون أنموذجًا في العمل التطوعي، وقد تحقق – بفضل الله – الهدف المرجو منها، وأثبت المجتمع أن لديه القدرة على العمل التطوعي النفعي النموذجي”.

5 آلاف مبادرة

وقد شهدت مسارات أجاويد التي تجاوزت مبادراتها 5 آلاف مبادرة مشاركة واسعة، ونفذت في جميع محافظات ومراكز المنطقة، مباركًا الأمير للخمس المحافظات الفائزة بالمراكز المتقدمة وهي: محافظة محايل عسير في المركز الأول يليها مدينة أبها والمراكز المرتبطة في المركز الثاني، ثم محافظة بيشة في المركز الثالث، فمحافظة بلقرن رابعًا، وتأتي محافظة المجاردة في المركز الخامس بعدد المبادرات الفائزة في المسارات الثلاثة.

وبلغ عدد المبادرات التي سجلت في مسار القوة 780 مبادرة فاز منها 10 مبادرات وهي على التوالي:

بطولة قنا الرمضانية التي أقيمت في مركز قنا بمحافظة محايل عسير، وبطولة المتحد العاصمي الرمضانية لكرة القدم الرابعة والعشرون بمحافظة محايل عسير، وبطولة قمم وشيم بمحافظة المجاردة، وبطولة أجاويد الرمضانية بمركز الحبيل بمحافظة رجال المع، وبطولة بحر أبوسكينة لكرة الطائرة بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل عسير وليالي أكاديمية روز الرياضية بمحافظة بلقرن، ومبادرة تعليم التايكوندو للأطفال وذوي الإعاقة بمحافظة بارق، ولعبة كرة العين بمحافظة بيشة، وبطولة الهند والسند للكريكت التي أقيمت بمحافظة بلقرن، وأخيرًا مبادرة مشاة وهايكنج تمنية لإحياء الطرق القديمة ورفع الوعي البيئي بمركز تمنية جنوب مدينة أبها.

كما بلغ عدد المبادرات التي سجلت في مسار الوعي 1676 مبادرة تصدر منها 10 مبادرات هي:

فعاليات نادي أبها الأدبي التي أقيمت في مقر النادي بأبها خلال شهر رمضان المبارك، ومبادرة “جود الصحة” التي أقيمت بمحافظة النماص، وليالي القحمة الرمضانية التي أقيمت في مركز القحمة على ساحل عسير، وكذلك مبادرة “أجاويد البلد” في محافظة محايل عسير، وفعاليات جمعية الثقافة والفنون الرمضانية التي أقيمت في مدينة أبها، ومبادرة المؤتمر الدولي لدعم المحتوى العربي بأبحاث المبتعثين العرب الذي أقيم في مركز خثعم بمحافظة بلقرن، وكذلك فعاليات “ملتقى دار أبها” في مدينة أبها، ومبادرة “كان زمان” التي أقيمت في مركز بني عمرو بمحافظة النماص، ثم مبادرة “رباعية تركي” التي نفذت في محافظة سراة عبيدة، ومبادرة “أولمبياد أعذب تلاوة” بمحافظة أحد رفيدة.

مسار العطاء

وبلغ عدد المبادرات التي شاركت في مسار العطاء 3144 مبادرة فاز منها 10 مبادرات هي: ” أجاويد لصحتك” التي أقيمت بمحافظة بيشة، وخيمة الأجاويد بمحافظة محايل عسير، والمسح الإيجابي بمحافظة بيشة، ومبادرة “مطاليق” بمحافظة المجاردة، و”تفريج كربة” بمحافظة محايل عسير، ومبادرة “سنابل أجاويد” من أبها ومراكزها، ومبادرة ” مخدوم” من محافظة محايل عسير، ومبادرة ” عطاء وتمكين بصحة وسرور” من محافظة بيشة، ومبادرة “فمن عفا وأصلح ” التي نفذت بمحافظة ظهران الجنوب، ومبادرة “رمضان زمان” في محافظة بيشة.

وشهد الحضور تقديم عدد من الفقرات المنوعة شارك في تقديمها عدد من “مصابيح الوطن” ضيوف منطقة عسير من المذيعين القدامى، إلى جانب أوبريت وطني بعنوان “أجاويد المجد” الذي تضمن ثلاث لوحات فنية شارك في تقديمها ثلاث فرق شعبية من المنطقة.