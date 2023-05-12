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تهدف لتوفير بيئات تعليمية ابتكارية

ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إكمال مشاريع التأهيل وأعمال الترميم والصيانة لـ 128 مشروعًا من المباني المدرسية للبنين والبنات والطفولة المبكرة.

مستهدفات الرؤية

وأكدت الإدارة على تهيئة المباني المدرسية وتسخير كافة الجهود لتوفير بيئة تعليمية ابتكارية ومثالية للطلبة والهيئة التعليمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2023م، ونوهت بالدعم الكبير الذي يتلقاه التعليم من القيادة الرشيدة وبجهود وزارة التعليم في تلبية احتياجات الميدان التعليمي والذي أسهم في إحداث نقلة نوعية في المباني المدرسية.

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خطة متكاملة

وأوضحت الإدارة أن مشاريع الترميم والصيانة تأتي ضمن خطة متكاملة وفق جدول زمني ونسبة إنجاز متوافقة مع الخطة المعتمدة، مشيرًا إلى أن مشاريع الترميم والصيانة في المباني المدرسية تشمل ترميم الملاعب العشبية وصيانتها من خلال (42) مشروعًا، و(7) مشاريع لترميم واجهات المدارس وفق أحدث التصاميم، كما تشمل (7) مبانٍ للطفولة المبكرة، وإنشاء (8) صالات رياضية، و(34) مشروعًا لتأهيل فصول رياض الأطفال، إلى جانب (9) مشاريع لترميم ومعالجة رشح الأسطح في المباني المدرسية، و(16) مشروعًا لترميم دورات المياه، و(5) مشاريع لترميم أسوار المدارس.

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