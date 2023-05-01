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بعد تزكيته من الجمعية العمومية

تزكية المسحل رئيسًا لاتحاد الكرة لفترة ثانية

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
تزكية المسحل رئيسًا لاتحاد الكرة لفترة ثانية
المواطن - فريق التحرير

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احتفظ ياسر المسحل، بمنصبه رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القدم لفترة ثانية، بعد تزكيته من قبل الجمعية العمومية، اليوم الاثنين.

تزكية المسحل

وأعلنت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًا عن تزكية ياسر المسحل رئيسًا لاتحاد الكرة لمدة 4 أعوام مقبلة، وذلك بعد الفترة الأولى الناجحة والتي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق عن ترشح قائمة واحدة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة المحددة من 5 مارس وحتى يوم 11 من الشهر ذاته.

لجنة الاستئناف - اتحاد القدم - الاتحاد السعودي لكرة القدم - اتحاد القدم - اتحاد الكرة
شعار الاتحاد السعودي – المصدر @saudiFF

إدارة اتحاد الكرة

وجاءت القائمة الانتخابية الأولية، كالتالي؛ ياسر المسحل رئيسًا، لمياء بن بهيان نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ خالد الثبيتي، خالد بن عبدالعزيز بن مقرن، علي بن محمد الشعيلان، معيض الشهري، نزيه نصر، تركي السلطان، عبدالعزيز العفالق، نعيم البكر وعبدالله حماد.

ياسر المسحل
رئيس اتحاد الكرة – المصدر saff
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