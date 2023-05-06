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ليصبح أكثر حيوية وأيسر استخدام

تزويد محرك جوجل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ مساءً
تزويد محرك جوجل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم جوجل تطوير محرك البحث الخاص بها ليصبح “أكثر حيوية وأيسر استخداماً وأكثر خصوصية وإنسانية” مع التركيز على خدمة الشبان حول العالم، وفقاً لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال اليوم السبت.

شعبية التطبيقات

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تكتسب فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي.بي.تي شعبية سريعة مما يسلط الضوء على أحد التقنيات التي ربما تغير تماما أسلوب عمل الشركات وحياة المجتمعات.

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وأفاد التقرير بأن عملاق التكنولوجيا سيغير نسقاً تقليدياً لتقديم نتائج البحث يعرف باسم “الروابط العشرة الزرقاء” مع خطط لدمج المزيد من الأصوات البشرية كجزء من التحول.

ومن المتوقع أن تطلق جوجل خلال مؤتمر سنوي للمطورين هذا الأسبوع مزايا جديدة تتيح للمستخدمين إجراء محادثات مع برنامج ذكاء اصطناعي يحمل اسم (ماجي).

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