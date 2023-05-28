تساقط زخات البرد الكثيفة على عشيرة بالطائف

وثق مقطع فيديو متداول، هطول زخات برد كثيفة على شمال مركز عشيرة بمحافظة الطائف اليوم الأحد.

وأظهر الفيديو، زخات البرد وهي تتساقط مع الأمطار الغزيرة وسط طريق سريع، حيث توقفت عدد من السيارات بسبب هذه الحالة.

نصائح عند البرد

وقال المركز الوطني للأرصاد في إنفوجراف صادر عنه اليوم الأحد، إن البرد هو تساقط جسيمات من الثلج شفافة أو شبه شفافة أو معتمة الرؤيا يكون حجم الواحدة بين 5 -50 ملم.

وأوضح أنه عند تساقط حبات البرد يفضل البقاء في المنزل، وفي حالة الاضطرار إلى الخروج، فعلى الجميع ارتداء خوذة لسلامة الرأس، ويفضل إبقاء السيارة في مكان آمن حفاظًا عليها وتجنب تحطمها.

كما نصح بضرورة تجنب الوقوف عند النوافذ، والابتعاد عن الأسقف الزجاجية، مع ضرورة الالتزام بالتحذيرات الرسمية الصادرة من الجهات المسؤولة.

طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وحائل.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف، كذلك يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف.