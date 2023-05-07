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تضم المنطقة العديد من الطرق الحيوية

تسجيل 2.7 مليون مركبة باتجاه مكة المكرمة في رمضان

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
تسجيل 2.7 مليون مركبة باتجاه مكة المكرمة في رمضان
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للطرق أن إجمالي حركة المركبات المتجهة لمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك، بلغ أكثر من 2,700,000 مركبة.

طرق حيوية

وتتمتع منطقة مكة المكرمة بشبكة طرق ضخمة، وتضم العديد من الطرق الحيوية التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن، ومنها طريق الرياض الطائف مكة المكرمة، ويبلغ طوله 820 كم، بالإضافة لطريق مكة المكرمة المدينة المنورة البالغ طوله 421 كم، إضافة لطريق جدة مكة المكرمة البالغ طوله 70 كم، وطريق مكة المكرمة الطائف الذي يبلغ طوله 70 كم.

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خدمة ضيوف الرحمن

وتُعد الطرق من أهم الممكنات لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على تنفيذ إستراتيجية قطاع الطرق التي تهدف إلى تمكين العديد من القطاعات ومنها قطاع الحج والعمرة الذي يهدف للوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030م.

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