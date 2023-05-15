تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات

خرج الطلبة الضباط من حجزهم داخل أكاديمية سعد العبدالله بالكويت؛ وذلك بسبب إضراب عمال المطعم، وفقًا لصحيفة الراي الكويتية.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد اتصل المسؤولون في الأكاديمية على أهالي الطلبة لاستلامهم إلى حين حل إشكالية الإضراب في ظل عدم توفر وجبات غذائية.