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نتيجة تناولهم مثلجات بإحدى الأسواق

تسمم 382 شخصًا في مصر

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ مساءً
تسمم 382 شخصًا في مصر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام مصرية عن إصابة 382 شخصاً بتسمم غذائي نتيجة تناولهم مثلجات في إحدى الأسواق التابعة لمحافظة قنا المصرية.

اشتباه تسمم غذائي

وقال وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجي تواضروس، إن عدد المصابين باشتباه تسمم غذائي وصل حتى الآن إلى 382 حالة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

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وأشار تواضروس إلى أن جميع الحالات التي تم نقلها إلى مستشفى أبو تشت والبالغ عددها 295 قد خرجت جميعاً.

وكانت قوات الأمن في محافظة قنا قد تمكنت من ضبط بائع المثلجات بعد أن تسبب في إصابة عدد كبير من المواطنين باشتباه تسمم غذائي.

 

 

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