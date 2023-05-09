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للإسهام في تخفيف آثار الأزمة هناك

تسيير أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى السودان

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
تسيير أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى السودان
المواطن - فريق التحرير

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سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية الأولى التي تشكل أولى طلائع الجسر الجوي السعودي متجهة إلى مطار بورتسودان الدولي بجمهورية السودان الشقيقة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حالياً.

إغاثة عاجلة

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح صحفي لـ”وكالة الأنباء السعودية” أن الجسر الإغاثي الذي انطلق اليوم سيقدم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين النازحين والمتضررين جراء الأحداث الأخيرة.

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وبيّن الربيعة أن الطائرة الإغاثية الأولى تحمل على متنها سلالاً غذائية ومواد إيوائية وطبية بوزن 10 أطنان، مؤكداً أن ذلك يجسد ما تتصف به القيادة الرشيدة من حس إنساني نبيل وحرص كبير على مساعدة الأشقاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم، عملاً بما يقتضيه النهج القويم الذي دأبت عليه المملكة منذ نشأتها.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يوفقهما لكل خير.

دور المملكة

ويأتي ذلك تأكيداً للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، وتدلل على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

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