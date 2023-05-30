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تشافي: جوارديولا رفض انضمام نجم مانشستر سيتي إلى برشلونة

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
تشافي: جوارديولا رفض انضمام نجم مانشستر سيتي إلى برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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أوضح تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي كان رفض انتقال البرتغالي جواو كانسيلو للبارشا في يناير الماضي.

وكان كانسيلو خرج للإعارة من مانشستر سيتي إلى صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني لكنه سيعود إلى السيتي من جديد كون البايرن لا يرغب في تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائي من السيتي.

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تصريحات مدرب برشلونة

وقال تشافي في تصريحات صحفية : ” كنا نريد كانسيلو في يناير وعُرض علينا ووافقنا، وكنا نقترب من شرائه لكن مانشستر سيتي أخبرنا بأنه لا يريد ذهابه إلى برشلونة”.

جواو كانسيلو بقميص بايرن ميونخ

وسبق لـ كانسيلو صاحب الـ28 عامًا اللعب في صفوف أندية بنفيكا البرتغالي وفالنسيا الإسباني وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، كما انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2019.

وفاز كانسيلو مع بنفيكا ببطولة الدوري البرتغالي عام 2014، كما فاز مع يوفنتوس بلقبين وهما الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي.

ومع مانشستر سيتي حقق كانسيلو 3 ألقاب وهم لقبان في الدوري الإنجليزي ولقب وحيد في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

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