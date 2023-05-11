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آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع

تشديد العقوبات للحد الأعلى لمن هيأ مكانًا لتعاطي المخدرات

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٨ مساءً
تشديد العقوبات للحد الأعلى لمن هيأ مكانًا لتعاطي المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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أكدت النيابة العامة، أن العقوبات الخاصة بالمخدرات تشدد في حدها الأعلى لكل من هيأ مكاناً أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

جاء ذلك وفقًا للمادة (28/2/هـ) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بحسب ما ذكرته النيابة العامة في إنفوجراف لها، مؤكدة أن المخدرات آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة.

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وفي وقت سابق، لفتت النيابة العامة إلى أنه يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كل من نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الشبكة المعلوماتية، تعاطي المخدرات، والمؤثرات العقلية، أو تسهيل التعامل بها، مؤكدة أنه سيعاقب عقوبات رادعة.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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