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في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

تشكيلة الشباب لمواجهة تشرين السوري

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٠ مساءً
تشكيلة الشباب لمواجهة تشرين السوري
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الإسباني مورينو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، تشكيلة فريقه لمواجهة نادي تشرين السوري في إياب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وجاءت تشكيلة الليث مكونة من: ” كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، فواز الصقور، إياجو سانتوس، نادر الشراري، حسين الصبياني، ماجد كنبة، رياض شراحيلي، حسين القحطاني، كارلوس جونيور، آرون بوبيندزا، أحمد عبده”.

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توقيت المباراة

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

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وكان لقاء الذهاب أُقيم يوم الأحد الماضي، وانتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، سجل فريق تشرين هدف التقدم عبر اللاعب خالد المبيض في الدقيقة الـ53.

ثم سجل الإسباني سانتي مينا هدف التعادل لليث في الدقيقة الـ93.

وكان الشباب تأهل للمرحلة الثانية من تصفيات التأهل لدور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال على حساب فريق القوة الجوية العراقي.

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