تشكيلة الشباب لمواجهة تشرين السوري

كشف المدرب الإسباني مورينو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، تشكيلة فريقه لمواجهة نادي تشرين السوري في إياب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وجاءت تشكيلة الليث مكونة من: ” كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، فواز الصقور، إياجو سانتوس، نادر الشراري، حسين الصبياني، ماجد كنبة، رياض شراحيلي، حسين القحطاني، كارلوس جونيور، آرون بوبيندزا، أحمد عبده”.

توقيت المباراة

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.