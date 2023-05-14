تشكيلة برشلونة لمواجهة إسبانيول

كشف المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، عن تشكيلة نادي برشلونة لمواجهة جاره إسبانيول في الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

برشلونة ضد إسبانيول

وجاء تشكيل البارشا مكونًا من: “تير شتيجن في حراسة المرمى، أراوخو، سيرخيو بوسكيتس، بيدري، ليفاندوفسكي، كريستنسن، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي، بالدي، جافي”.

وفي حال فاز البارشا اليوم على إسبانيول سيتوج النادي الكتالوني بلقب الدوري الإسباني موسم 2022/ 2023 للمرة الـ27 في تاريخه.

وقبل المباراة، يتواجد البارشا في المركز الأول برصيد 82 نقطة، إسبانيول في المركز الـ19 “قبل الأخير”.

وستكون مباراة إسبانيول اليوم، هي آخر ديربي للاعب سيرخيو بوسكيتس مع برشلونة، بعدما أعلن رحيله عن البارشا بنهاية الموسم الحالي.

وقال الأرجنتيني ليونيل ميسي للنجم الإسباني عبر حسابه في “الإنستجرام”: “أتمنى لك التوفيق فيما هو مقبل وفي مرحلتك الجديدة، شكرًا لك على كل لحظة قضيناها في الملعب بعضها كان جيد والآخر كان صعبًا”.

وأصبح نجم برشلونة قريبًا من اللعب في دوري روشن، الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده مع البارشا يوم 30 يونيو المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد، قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي الأربعاء الماضي عن رحيله.