كشف المدربان، الكرواتي دينكو والإسباني مورينو تشكيلة ديربي النصر والشباب في الجولة الـ28 لـ بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر والشباب

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: “أجوستين روسي، سلطان الغنام، ألفارو، علي لاجامي، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، علي الحسن، أندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو”.

أما تشكيل نادي الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، متعب الحربي، كريتشوفياك، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، كريستيان جوانكا، كارلوس جونيور، سانتي مينا”.

وسيدير الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو مباراة النصر ضد الشباب ويعاونه كل من الإيطاليين أليساندرو جيالاتيني وجورجيو بيريتي وسيكون الحكم السعودي شكري الحنفوش حكمًا رابعًا والإيطالي باولو فاليري حكمًا للفيديو وإبراهيم الدخيل مساعدًا لحكم الفيديو.