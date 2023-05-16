كشف المدربان الأرجنتيني إيميليانو دياز والبرتغالي نونو سانتو تشكيلة كلاسيكو الهلال والاتحاد، الذي ينطلق بعد قليل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال والاتحاد

وجاء تشكيل الهلال مكونًا من: “عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد، عبدالله عطيف، مصعب الجوير، أندري كاريلو، لوسيانو فييتو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو”.

أما تشكيل نادي الاتحاد فجاء مكونًا من: “مارسيلو جروهي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مدالله العليان، أحمد بامسعود، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو، برونو هنريكي، إيجور كورونادو، عوض الناشري”.

الهدافون التاريخيون

وفي سياق آخر، يملك فهد المولد نجم الاتحاد السابق والبرازيليان كارلوس إدواردو وتياجو نيفيز نجما الهلال السابقين معدلات تهديفية جيدة في كلاسيكو الهلال والاتحاد، وذلك بمناسبة إقامة الكلاسيكو مساء اليوم.

ويعد اللاعبون الـ3 هم الهدافين التاريخيين في الكلاسيكو حيث سجل كل من كارلوس إدواردو وتياجو نيفيز 7 أهداف، بينما سجل فهد المولد 4 أهداف.

وستبدأ المباراة، اليوم في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض، كما تنقل المباراة عبر قنوات SSC.

ويسعى الاتحاد للفوز على الهلال والثأر من خسارته ضد الأزرق في نصف نهائي كأس الملك يوم 23 إبريل الماضي، بينما يرغب الهلال في الفوز والاقتراب من نادي الشباب صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب.

وكانت لجنة المسابقات في رابطة دوري روشن السعودي، قررت نقل مباراة الهلال والاتحاد من ملعب الملك فهد الدولي إلى ملعب الملز وذلك بقرار صدر يوم الخميس الماضي.