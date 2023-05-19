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تنطلق بعد قليل في دوري روشن

تشكيلة مباراة ضمك ضد الهلال

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
تشكيلة مباراة ضمك ضد الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، الروماني كوزمين كونترا والأرجنتيني إيميليانو دياز عن تشكيلة مباراة ضمك ضد الهلال التي تنطلق بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ 26 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن.

ضمك ضد الهلال

وجاء تشكيل ضمك مكونًا من: “مصطفى زغبة في حراسة المرمى، عبدالقادر بدران، حسن الشمراني، فاروق شافعي، ضاري العنزي، عبدالله الهوساوي، أنتوليتش، منصور حمزي، بدر منشي، هلال سوداني، عبدالعزيز الشهراني”.

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أما تشكيل نادي الهلال فجاء مكونًا من: “حبيب الوطيان في حراسة المرمى، ياسر الشهراني، خليفة الدوسري، جانج هيون سو، محمد البريك، جوستافو كويلار، مصعب الجوير، لوسيانو فييتو، موسى ماريجا، عبدالله الحمدان، أوديون إيجالو”.

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وتنطلق المباراة اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها.

وتقام المباراة على قناتي SSC ومنصة شاهد.

ويواجه ضمك، أزرق الرياض في لقاء مؤجل بسبب خوض الفريق العاصمي لنهائي كأس الملك يوم الجمعة الماضية، حيث فاز باللقب على حساب نادي الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.

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