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في كأس الملك سلمان للأندية العربية

تشكيل الشباب المتوقع لمواجهة تشرين السوري

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ مساءً
تشكيل الشباب المتوقع لمواجهة تشرين السوري
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الشباب بقيادة المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو، لمواصلة تألقه وتجاوز عقبة تشرين السوري اليوم في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الشباب ضد تشرين

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد تشرين السوري في المرحلة الثانية للدور التمهيدي في كأس الملك سلمان للأندية العربية، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

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وتأهل الليوث إلى المرحلة الثانية، بعد الفوز على القوة الجوية العراقي، فيما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشرين السوري في الصعود، بعدما تجاوز عقبة المريخ السوداني في المرحلة الأولى.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

التشكيل المتوقع لليوث

ومن المتوقع أن يعتمد فيسينتي مورينو على الثنائي البرازيلي كارلوس جونيور والإسباني سانتي مينا، لقيادة خط الهجوم بالتشكيل الأساسي، وذلك للمرة الأولى في منافسات الموسم الرياضي الحالي.

كارلوس جونيور في دوري روشن
كارلوس جونيور – المصدر @AlShababSaudiFC

ويتوقع أن يبدأ الشباب مباراة تشرين السوري، بالتشكيل التالي؛ كيم سيونج جيو، فواز الصقور، إياغو سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي، جريجورز كريتشوفياك، حسين القحطاني، كريستيان جوانكا، إيفر بانيغا، كارلوس جونيور وسانتي مينا.

سانتي مينا
سانتي مينا – المصدر @AlShababSaudiFC

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