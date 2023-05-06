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في إياب نهائي دوري الأبطال

تشكيل الهلال لمواجهة أوراوا الياباني

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
تشكيل الهلال لمواجهة أوراوا الياباني
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، قبل قليل، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمباراته ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

أوراوا ضد الهلال

ويلعب أوراوا ضد الهلال على ملعب “سايتاما 2002″، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في العاصمة الرياض قد انتهت بالتعادل بنتيجة 1\1.

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الهلال وأوراوا - موعد مباراة الهلال وأوراوا
جانب من مباراة الذهاب – المصدر @Alhilal_FC

ويسعى الزعيم بقيادة دياز لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز اليوم.

الهلال وأوراوا - موعد مباراة الهلال واوراوا
جانب من مباراة الذهاب – المصدر @Alhilal_FC

دياز يكشف التشكيل

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة أوراوا ضد الهلال، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندريه كاريلو، عبدالله الحمدان، ميشيل ديلغادو وأوديون إيغالو.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة اليوم، كل من؛ محمد العويس، حبيب الوطيان، محمد جحفلي، خليفة الدوسري، حمد اليامي، ناصر الدوسري، مصعب الجوير وصالح الشهري.

الهلال ضد أوراوا
تشكيل الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

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