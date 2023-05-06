تشكيل الهلال لمواجهة أوراوا الياباني

أعلن المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، قبل قليل، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمباراته ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

أوراوا ضد الهلال

ويلعب أوراوا ضد الهلال على ملعب “سايتاما 2002″، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في العاصمة الرياض قد انتهت بالتعادل بنتيجة 1\1.

ويسعى الزعيم بقيادة دياز لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز اليوم.

دياز يكشف التشكيل

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة أوراوا ضد الهلال، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندريه كاريلو، عبدالله الحمدان، ميشيل ديلغادو وأوديون إيغالو.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة اليوم، كل من؛ محمد العويس، حبيب الوطيان، محمد جحفلي، خليفة الدوسري، حمد اليامي، ناصر الدوسري، مصعب الجوير وصالح الشهري.