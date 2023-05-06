تشكيل الهلال لمواجهة أوراوا الياباني أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت نيابة عن الملك سلمان.. تركي بن محمد بن فهد يحضر حفل استقبال الملك تشارلز السعودية وأمريكا ترحبان ببدء محادثات أطراف الأزمة السودانية في جدة الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي يؤدي لانقراض الجنس البشري لقطات من خسوف الظل القمري في تبوك برشلونة يحسم قراره النهائي حول التعاقد مع نيمار وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد أوساسونا جلباب ذهبي أبرز ملابس الملك تشارلز خلال التتويج
أعلن المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، قبل قليل، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمباراته ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.
ويلعب أوراوا ضد الهلال على ملعب “سايتاما 2002″، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في العاصمة الرياض قد انتهت بالتعادل بنتيجة 1\1.
ويسعى الزعيم بقيادة دياز لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز اليوم.
وجاء تشكيل الزعيم في مباراة أوراوا ضد الهلال، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندريه كاريلو، عبدالله الحمدان، ميشيل ديلغادو وأوديون إيغالو.
ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة اليوم، كل من؛ محمد العويس، حبيب الوطيان، محمد جحفلي، خليفة الدوسري، حمد اليامي، ناصر الدوسري، مصعب الجوير وصالح الشهري.