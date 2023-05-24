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في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي

تشكيل مباراة برايتون ضد مان سيتي

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
تشكيل مباراة برايتون ضد مان سيتي
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، الإيطالي دي زربي والإسباني بيب جوارديولا تشكيلة مباراة برايتون ضد مان سيتي في الجولة الـ32 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

برايتون ضد مان سيتي

وجاء تشكيل برايتون مكونًا من: “ستيلي، كولويل، جروس، ويلبيك، إينسيسيو، ميتوما، كايسيدو، جلمور، فان هيكي، إيستوبينان، بونانوتي”.

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تشكيل مان سيتي لمواجهة برايتون

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أما تشكيل مانشستر سيتي فجاء مكونًا من: “أورتيجا مورينو في حراسة المرمى، ووكر، ستونز، رودريجو، لويس، جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا، رياض محرز، فودين، هالاند”.

وكان مانشستر سيتي ضمن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي وللمرة الـ9 في تاريخه، وذلك بعد خسارة آرسنال من نادي نوتنجهام فورست بهدف دون رد يوم السبت الماضي.

تشكيل برايتون لمواجهة مانشستر سيتي

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