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في الجولة الـ28 والمؤجلة بين الفريقين

تشكيل مباراة برايتون ضد مان يونايتد

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
تشكيل مباراة برايتون ضد مان يونايتد
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان الإيطالي روبرتو دي زيربي والهولندي إريك تين هاج، تشكيلة مباراة برايتون ضد مان يونايتد التي تقام حاليًّا في الجولة الـ28 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي.

برايتون ضد مان يونايتد

وجاء تشكيل برايتون صاحب الأرض مكونًا من: “ستيلي، ويبستر، دونك، ماك أليستر، ويلبيك، إينسيسو، ميتوما، كايسيدو، جيلمور، إيستوبينان، بواننوتي”.

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تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون

أما تشكيل مانشستر يونايتد فجاء مكونًا من: “دي خيا، لينديلوف، وان بيساكا، شو، برونو فيرنانديز، مارسيال، راشفورد، فريد، كاسيميرو، دالوت، أنتوني”.

ويسعى مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع للفوز والوصول إلى النقطة رقم 66 والصعود للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتواجد برايتون حاليًّا في المركز الثامن برصيد 52 نقطة.

تشكيل برايتون لمواجهة مانشستر يونايتد

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