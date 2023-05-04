تشكيل مباراة برايتون ضد مان يونايتد

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كشف المدربان الإيطالي روبرتو دي زيربي والهولندي إريك تين هاج، تشكيلة مباراة برايتون ضد مان يونايتد التي تقام حاليًّا في الجولة الـ28 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل برايتون صاحب الأرض مكونًا من: “ستيلي، ويبستر، دونك، ماك أليستر، ويلبيك، إينسيسو، ميتوما، كايسيدو، جيلمور، إيستوبينان، بواننوتي”.
أما تشكيل مانشستر يونايتد فجاء مكونًا من: “دي خيا، لينديلوف، وان بيساكا، شو، برونو فيرنانديز، مارسيال، راشفورد، فريد، كاسيميرو، دالوت، أنتوني”.
ويسعى مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع للفوز والوصول إلى النقطة رقم 66 والصعود للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتواجد برايتون حاليًّا في المركز الثامن برصيد 52 نقطة.