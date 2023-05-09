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في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تشكيل مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ مساءً
تشكيل مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسباني بيب جوارديولا تشكيلة مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ريال مدريد ضد مان سيتي

وجاء تشكيل الريال صاحب الأرض مكونًا من: “كورتوا، كارفخال، ألابا، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو، روديجر”.

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أما تشكيل نادي مانشستر سيتي فجاء مكونًا من: “إيدرسون في حراسة المرمى، ووكر، ستونز، دياز، أكانجي، رودريجو، جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا، جريليش، هالاند”.

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وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة في ملعب “سانتياجو بيرنابيو” معقل نادي ريال مدريد كما تُنقل المباراة عبر قنوات TV3 DENMARK, BEIN SPORTS 1 FR, CLUB RTL , RMC SPORT 1 , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM.

تشكيلة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

الريال بطل كأس الملك

وقبل مواجهة مان سيتي، كان الريال نجح في الفوز السبت الماضي بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على نادي أوساسونا بنتيجة 2/ 1 في المباراة النهائية.

وفي الشوط الأول من مباراة نهائي كأس الملك، نجح البرازيلي رودريجو في إحراز الهدف الأول للريال في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الأول مستغلًّا خطأ دفاعيًّا من لاعبي أوساسونا.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب لوكاس تورو هدف التعادل لنادي أوساسونا من تصويبة قوية في الدقيقة الـ59.

ثم نجح اللاعب رودريجو في إضافة الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة الـ70 من تصويبة خدعت حارس مرمى أوساسونا، ليفوز الريال بلقب كأس الملك لموسم 2022/ 2023.

تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

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