تشكيل مباراة ريال مدريد وأوساسونا

كشف المدربان، الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسباني جاغوبا أراستي تشكيلة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2022/2023.

مباراة ريال مدريد وأوساسونا

وجاء تشكيل الريال مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، ألابا، كروس، بنزيما، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، فينسيوس جونيور، رودريجو”.

أما تشكيل نادي أوساسونا فجاء مكونًا من: “هيريرا، خوان كروز، دافيد جارسيا، تورو، مونكالويا، أبدي، بينا، موي جوميز، بودمير، آيمار، أردين”.

وتُقام المباراة على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية الإسبانية، كما تُنقل كذلك عبر قنوات SSC1 HD , SHAHID VIP, TVE LA 1 HD, MATCH FOOTBALL3, SHAHID VIP.

وكان ريال مدريد صعد لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على برشلونة بنتيجة 4/ 1 في مجموع مباراتي دور نصف النهائي، بينما صعد فريق أوساسونا على حساب فريق أتلتيك بيلباو بعد الفوز بنتيجة 2/ 1 في مجموع مباراتي دور نصف النهائي.

وبعد المباراة، يستعد ريال مدريد لمواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب ” سانتياجو بيرنابيو” معقل ريال مدريد، ثم يلعب الريال ضد مانشستر سيتي في الإياب في إنجلترا يوم 17 مايو الجاري.