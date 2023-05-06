Icon

متحدث شرطة الرياض: الجهود الميدانية تتواصل لتجفيف منابع الترويج للمخدرات Icon تشكيل مباراة ريال مدريد وأوساسونا Icon حرس الحدود يواصل تقديم الدعم الأمني والتنظيمي لعمليات الإجلاء Icon بحث نقل اختصاصات السينما من المرئي والمسموع إلى هيئة الأفلام Icon وزير الإعلام ينعى المصور الزهراني: ما قام به لوطنه راسخ لا ينسى Icon لقطات من مغادرة بعثة الهلال إلى الرياض Icon تعرف على عقوبات بيع الأدوية المقيدة بدون وصفة طبية Icon جماهير الهلال تطلب رحيل 6 لاعبين عن الفريق Icon هل تعاقب أسرة المدمن حال تسترها؟ المغامس يجيب Icon بايرن ميونخ يهزم فيردر بريمن بشق الأنفس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في نهائي كأس ملك إسبانيا

تشكيل مباراة ريال مدريد وأوساسونا

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
تشكيل مباراة ريال مدريد وأوساسونا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المدربان، الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسباني جاغوبا أراستي تشكيلة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2022/2023.

مباراة ريال مدريد وأوساسونا

وجاء تشكيل الريال مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، ألابا، كروس، بنزيما، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، فينسيوس جونيور، رودريجو”.

قد يهمّك أيضاً
120 وظيفة شاغرة في المركز الوطني للأرصاد

120 وظيفة شاغرة في المركز الوطني للأرصاد

الخريف: خطط سعودية لتكون لاعبًا رئيسيًّا في مجالات التجارة العالمية

الخريف: خطط سعودية لتكون لاعبًا رئيسيًّا في مجالات التجارة العالمية

أما تشكيل نادي أوساسونا فجاء مكونًا من: “هيريرا، خوان كروز، دافيد جارسيا، تورو، مونكالويا، أبدي، بينا، موي جوميز، بودمير، آيمار، أردين”.

وتُقام المباراة على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية الإسبانية، كما تُنقل كذلك عبر قنوات SSC1 HD , SHAHID VIP, TVE LA 1 HD, MATCH FOOTBALL3, SHAHID VIP.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

وكان ريال مدريد صعد لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على برشلونة بنتيجة 4/ 1 في مجموع مباراتي دور نصف النهائي، بينما صعد فريق أوساسونا على حساب فريق أتلتيك بيلباو بعد الفوز بنتيجة 2/ 1 في مجموع مباراتي دور نصف النهائي.

وبعد المباراة، يستعد ريال مدريد لمواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب ” سانتياجو بيرنابيو” معقل ريال مدريد، ثم يلعب الريال ضد مانشستر سيتي في الإياب في إنجلترا يوم 17 مايو الجاري.

تشكيل أوساسونا لمواجهة الريال

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان
الرياضة

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان

الرياضة
مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي
الرياضة

فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي

الرياضة
أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام
آخر الاخبار

أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من...

آخر الاخبار
منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا لمغادرتهم
السعودية اليوم

منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا...

السعودية اليوم
لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان
السعودية اليوم

لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا...

السعودية اليوم
تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال
الرياضة

تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال

الرياضة
منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن
أخبار أمنية

منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة...

أخبار أمنية