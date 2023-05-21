تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

أعلن المديران الفنيان، الإسباني بيب غوارديولا وفرانك لامبارد عن التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي التي ستنطلق، بعد قليل.

مانشستر سيتي وتشيلسي

ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب الاتحاد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي في المركز الـ12 برصيد 43 نقطة.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل مانشستر سيتي في مباراة اليوم، كالتالي؛ ستيفان أورتيجا، كايل ووكر، إيمريك لابورت، مانويل أكانجي، ريكو لويس، كالفن فيليبس، سيرجيو جوميز، رياض محرز، كول بالمر، فيل فودين وجوليان ألفاريز.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل البلوز في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي كالتالي؛ كيبا أريزابالاجا، سيزار أزبليكويتا، ويسلي فوفانا، تياجو سيلفا، لويس هال، لوفتوس تشيك، إنزو فيرنانديز، تريفو تشابولاه، رحيم ستيرلنج، كاي هافيرتز وكونور كالاجير.

التتويج باللقب

وضمنت كتيبة غوارديولا التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم، وذلك بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضد نوتنجهام فورست بهدف دون رد بالأمس.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال عند 81 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يتبقى له 3 مباريات، ومنها مواجهة اليوم ضد تشيلسي، فيما تتبقى مباراة واحدة للجانرز.