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في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تشكيل مباراة مان سيتي ضد الريال

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ مساءً
تشكيل مباراة مان سيتي ضد الريال
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، الإسباني بيب جوارديولا والإيطالي كارلو أنشيلوتي تشكيلة مباراة مان سيتي ضد الريال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي صاحب الأرض مكونًا من: “إيدرسون في حراسة المرمى، ووكر، ستونز، دياز، أكانجي، رودريجو، جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا، جريليش، هالاند”.

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أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، ألابا، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو”.

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مان سيتي ضد الريال

وتنطلق مباراة مان سيتي ضد الريال مساء اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تقام على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي في إنجلترا، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, MATCH FOOTBALL 1, BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, RTS 1 SERBIA, BTV ACTION, BEIN 4K HDR, C MORE MAX HD FILM.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز بأي فارق من الأهداف للصعود إلى نهائي دوري الأبطال، وهو نفس الأمر الذي يحتاجه نادي ريال مدريد.

وكان لقاء الذهاب الذي أُقيم مساء الثلاثاء الماضي، انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، في مباراة أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الريال في مدينة مدريد الإسبانية.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

وفي مباراة الذهاب، نجح البرازيلي فينسيوس جونيور في إحراز الهدف الأول لنادي الريال في الدقيقة الـ35 من تصويبة قوية وبعد تمريرة متقنة من الفرنسي كامافينجا.

وفي الشوط الثاني، نجح مان سيتي في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة الـ67.

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