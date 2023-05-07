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ضمن منافسات الجولة الـ35

تشكيل مباراة نيوكاسل وآرسنال

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٣ مساءً
تشكيل مباراة نيوكاسل وآرسنال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المديران الفنيان إيدي هاو وميكيل أرتيتا عن التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وآرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز؛ التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة نيوكاسل وآرسنال

ومن المقرر أن يلعب نيوكاسل وآرسنال على ملعب “سانت جيمس بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسط صراع قوي؛ لحصد الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ65 نقطة، فيما يقع آرسنال في المركز الثاني بـ78 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

نيوكاسل ضد أرسنال
جانب من مباراة سابقة – المصدر independent

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل، كالتالي؛ نيك بوب، كيران تريبير، فابيان شار، سفين بوتمان، دان بيرن، برونو جيمارايش، جوزيف ويلوك، ويلينتون، جاكوب ميرفي، كالوم ويسلون وألكسندر إيزاك.

نيوكاسل
تشكيل نيوكاسل – المصدر @NUFC

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الجانرز في مباراة نيوكاسل وآرسنال كالتالي؛ آرون رامسديل، أولكساندر زينتشينكو، جابرييل، جاكوب كيويور، بن وايت، جورجينيو، غرانيت تشاكا، مارتين أوديجارد، غابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا وغابرييل جيسوس.

آرسنال
تشكيل آرسنال – المصدر @Arsenal

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