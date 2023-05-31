تشكيل مجلس إدارة جمعية أسر التوحد برئاسة سعود بن فرحان

وافق المركز الوطني للقطاع غير الربحي على تشكيل مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الجديد في دورته الرابعة لعام 2023م برئاسة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس الإدارة، ونائبه الأستاذ نايف بن فهد بن سعيدان، والمشرف المالي الأستاذة عبير بنت أحمد الصالح، وعضوية كلٍّ من الأميرة الدكتورة نوف بنت محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والأميرة سميرة بنت عبدالله بن فرحان آل سعود، والدكتور ياسر بن عمار الدباغ، والأستاذة مشاعل بنت محمد الضبيعي، والأستاذة نورة بنت عبدالعزيز آل الشيخ، والأستاذ طارق بن صالح العشيوي، فضلًا عن أمينها العام الأستاذة أريج بنت جميل المعلِّم.

ورفع رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على دعم جمعية أسر التوحد، كما قدم شكره لكافة الأعضاء في دورة المجلس الجديدة متمنياً لهم التوفيق والنجاح لخدمة ذوي اضطراب طيف التوحد.

أعضاء جدد

ونوه إلى أن الدورة الجديدة للمجلس شهدت انضمام أعضاء جُدد يتميزون بالكفاءة، والخبرة الطويلة في العديد من المجالات ومن ضمنها المجال الخيري مما سينعكس على عمل الجمعية وتحقيق رسالتها نحو السعي للنهوض بقطاع التوحد في المملكة من خلال دعم وتنسيق جهود كافة الجهات ذات العلاقة وفق منظور علمي شامل وعمل مؤسسي متكامل وشراكة تنموية فاعلة.

جسور التواصل

يذكر أن جمعية أسر التوحد تُولي أهمية كبيرة لبناء جسور التواصل بين الأبناء “ذوي اضطراب التوحد” والمجتمع بشكل مباشر، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم كأفراد فاعلين ومؤثرين، إلى جانب التعبير عن رغباتهم ومشاعرهم بمختلف الوسائل التعبيرية عبر فروعها على مستوى السعودية، كما تخدم حالياً أكثر من 6 آلاف مستفيد من اضطراب طيف التوحد يقدم لهم أكثر من 20 خدمة متنوعة.