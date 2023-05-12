تشكيل نهائي كأس الملك بين الهلال والوحدة

كشف المدربان الأرجنتيني رامون دياز والتشيلي خوسيه لويس سييرا تشكيلة نهائي كأس الملك بين فريقي الهلال والوحدة، حيث تبدأ المباراة بعد قليل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

نهائي كأس الملك

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سو، محمد البريك، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندري كاريلو، ميشايل ديلجادو، لوسيانو فييتو، موسى ماريجا”.

أما تشكيل نادي الوحدة فجاء مكونًا من: “منير محمدي، أوسكار دوارتي، علي مكي، حمد الجيزاني، إسلام هوساوي، فيصل فجر، وليد باخشوين، علاء حجي، عبدالعزيز نور، أنسيلمو، عبدالكريم يودا”.

الهلال والوحدة

وكان الهلال تأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد يوم 23 إبريل الماضي، بينما تأهل الوحدة بعد الفوز على النصر أيضًا بهدف دون رد في نصف النهائي يوم 24 إبريل الماضي.

ويسعى الفريق الكروي الأول بـ الهلال للفوز على الوحدة وحصد لقب كأس الملك، حتى يتجنب أزرق الرياض الخروج بموسم صفري بعدما خسر السوبر السعودي وخسر لقب دوري أبطال آسيا بالإضافة إلى فقدانه الفرصة في المنافسة على لقب دوري روشن للموسم الحالي.