تشويه تمثال الملكة فيكتوريا بعد ساعات من تتويج الملك تشارلز

أعلنت تقارير إعلامية أنه بعد ساعات من تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا في وستمنستر أبي في لندن، السبت، قام مخربون بتشويه النصب التذكاري للملكة فيكتوريا في ملبورن.

طلاء أحمر

ووفقًا لما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية التي وصفتهم بأنهم بلا قلب، قام المخربون المناهضون للملكية بسكب الطلاء الأحمر لتشويه تمثال الملكة في ليل يوم تاريخي شهدته البلاد.

وتضرر النصب التذكاري، الذي يضم تمثالًا للملكة فيكتوريا يبلغ ارتفاعه 11 مترًا، بعد أن قام المخربون بإلقاء بالونات مائية مليئة بالطلاء الأحمر عليه، كما تركوا العديد من آثار اليد الحمراء على النصب التذكاري الحجري التاريخي.

ويقع النصب التذكاري في حدائق الملكة فيكتوريا في وسط مدينة ملبورن، بالقرب من معرض الفنون الوطني ومركز الفنون.

تنظيف التمثال

وبدأ عمال مجلس مدينة ملبورن تنظيف التمثال صباح أمس الاثنين، حيث استمرت الاحتفالات بالعائلة المالكة في المملكة المتحدة.

يذكر أنه تم الكشف عن التمثال، الذي صنعه الفنان جيمس وايت، في عام 1907 تكريمًا للملكة فيكتوريا التي توفيت قبل ست سنوات في عام 1901.

وتحقق شرطة فيكتوريا حاليًّا في الأمر لمعرفة المسؤولين عن الواقعة.