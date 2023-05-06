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بثلاثية في شباك بورنموث

تشيلسي يحقق أول فوز تحت قيادة لامبارد

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
تشيلسي يحقق أول فوز تحت قيادة لامبارد
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي، أول فوز تحت قيادة مدربه الإنجليزي فرانك لامبارد، وذلك بعد الفوز عصر اليوم على نادي بورنموث بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح البلوز في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي كونور جالاجر من ضربة رأسية، ثم تعادل فريق بورنموث عبر اللاعب الأوروجوياني ماتياس فينا في الدقيقة الـ22.

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تشيلسي يفوز بثلاثية

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح البلوز في إضافة هدفين عبر كل من الفرنسي بينوا بادياشيلي والبرتغالي جواو فيليكس في الدقيقتين الـ82 والـ86.

ونجح البلوز في تحقيق أول فوز مع المدرب لامبارد، بعد الخسارة في 6 مباريات متتالية ما بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وبعد فوز تشيلسي، أصبح رصيده 42 نقطة في المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 39 نقطة في المركز الـ14.

تشيلسي ضد بورنموث - 2

مباريات اليوم

وكانت مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي انطلقت اليوم بفوز مانشستر سيتي على ليدز وفوز توتنهام هوتسبير على كريستال بالاس بهدف دون رد، وفاز وولفرهامبتون على أستون فيلا بهدف دون رد، وفاز تشيلسي على بورنموث بثلاثية لهدف، بينما يلعب ليفربول حاليًا ضد برينتفورد في ختام مباريات اليوم السبت في الجولة.

تشيلسي ضد بورنموث - ستيرلينج وجواو فيليكس

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