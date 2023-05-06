المرور يحذر من خطر انزلاق المركبة أثناء الأمطار تشيلسي يحقق أول فوز تحت قيادة لامبارد ثنائية لـ مان سيتي ضد ليدز في الدوري الإنجليزي لقطات لإغماء جنود بريطانيين خلال تتويج الملك تشارلز اقتراح بإعادة تدريس منهج الإملاء والخط لطلاب الابتدائي ميلان يعود للمربع الذهبي بثنائية في لاتسيو ملتقى الباركنسون الخامس في تخصصي الرياض يبحث مستجدات المرض مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له باحتجاز السفير التركي أوراوا أول المشاركين في كأس العالم للأندية 2023
حقق الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي، أول فوز تحت قيادة مدربه الإنجليزي فرانك لامبارد، وذلك بعد الفوز عصر اليوم على نادي بورنموث بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ونجح البلوز في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي كونور جالاجر من ضربة رأسية، ثم تعادل فريق بورنموث عبر اللاعب الأوروجوياني ماتياس فينا في الدقيقة الـ22.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح البلوز في إضافة هدفين عبر كل من الفرنسي بينوا بادياشيلي والبرتغالي جواو فيليكس في الدقيقتين الـ82 والـ86.
ونجح البلوز في تحقيق أول فوز مع المدرب لامبارد، بعد الخسارة في 6 مباريات متتالية ما بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
وبعد فوز تشيلسي، أصبح رصيده 42 نقطة في المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 39 نقطة في المركز الـ14.
وكانت مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي انطلقت اليوم بفوز مانشستر سيتي على ليدز وفوز توتنهام هوتسبير على كريستال بالاس بهدف دون رد، وفاز وولفرهامبتون على أستون فيلا بهدف دون رد، وفاز تشيلسي على بورنموث بثلاثية لهدف، بينما يلعب ليفربول حاليًا ضد برينتفورد في ختام مباريات اليوم السبت في الجولة.