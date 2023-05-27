تشييع المبتعثة أثير آل خلبان في خميس مشيط

أديت اليوم السبت، الصلاة على المبتعثة السعودية أثير بنت عبدالرحمن آل خلبان القحطاني في مسجد الملك سلمان بن عبدالعزيز في خميس مشيط، حيث دفن جثمانها عقب وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية إلى السعودية.

وكانت المبتعثة أثير آل خلبان توفيت غرقًا في ولاية كانساس الأمريكية، وذلك بعد سقوطها من جرف صخري في حديقة غلاسير الوطنية.

أسباب وفاة أثير

وكشفت حديقة غلاسير الوطنية، في بيان لها، أسباب وفاة أثير آل خلبان، قائلة في بيان صادر عن دائرة المتنزهات الوطنية، إن الضحية، البالغة من العمر 28 عامًا، سقطت من فوق منحدر صخري في أفالانش كريك، وانجرفت في واد بعد ظهر يوم الاثنين الماضي.

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واكتشف المارة جثة أثير تحت جسر مائي، وعلى الفور قاموا بعمليات الإنعاش القلبي والرئوي والاتصال بالإسعاف، إلا أن الضحية ماتت في مكان الحادث.

ووفقًا للبيان الصادر عن Glacier National Park ، نقل حراس الحديقة جثة المتوفاة إلى ممشى الحديقة لإجراء المزيد من الترتيبات ومحاولة الوصول لأسرتها.

وأضافت جلاسير ناشيونال بارك: “يود موظفو غلاسسير بارك أن يشكروا مكتب شرطة مقاطعة فلاتهيد، على دعمهم، كما يودون شكر المارة على مساعدتهم”. وقدمت الحديقة أعمق تعازيها لعائلة وأصدقاء المبتعثة السعودية، في أعقاب الحادث المأساوي.