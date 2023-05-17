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توقف سائق فجأة في منتصف طريق مزدحم

تصادم سيارات في أمريكا والسبب سلحفاة

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
تصادم سيارات في أمريكا والسبب سلحفاة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لسلحفاة في ولاية فلوريدا، تسببت بحادث تصادم بين عدد من السيارات، بعدما توقف سائق فجأة في منتصف طريق سريع مزدحم ليفسح الطريق لها حيث كانت تعبر الشارع.

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تفاصيل الحادث

وفي التفاصيل، قال مكتب شرطة مقاطعة والتون: إن حادث الاصطدام شمل عدة مركبات منها شاحنة بيك أب والعديد من السيارات الأخرى، أمس الثلاثاء، على طول الطريق 331 بالولايات المتحدة.

وأظهر مقطع فيديو السيارات وهي تتباطأ فجأة عندما صادفت شاحنة صغيرة متوقفة في المسرب الأيسر للطريق المكون من حارتين.

اصطدام عدد من المركبات

فيما انحرفت إحدى السيارات في المسرب الأيمن أمام النصف، والتي لم تكن قادرة على الفرامل في الوقت المناسب واصطدمت الشاحنة بمركبات متعددة، بما في ذلك الشاحنة الصغيرة.

وأبان الفيديو سلحفاة تصل إلى الطريق الأوسط مع وقوع الحادث.

وتابع المسؤولون أنه بينما لم يكن لدى السائق نوايا سيئة، فإن محاولة تجنب أو إيقاف حيوان على طريق مزدحم يمكن أن يتسبب في إصابات تهدد حياة سائقي السيارات.

ولفت مكتب العمدة إلى أن السلحفاة نجت أيضًا من الحادث.

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