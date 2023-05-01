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عثروا على إحداهما محترقة بغابة قرب مطار مويا

تصادم طائرتين إسبانيتين بالجو ومصرع 4 ركاب

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ صباحاً
تصادم طائرتين إسبانيتين بالجو ومصرع 4 ركاب
المواطن - فريق التحرير

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كشفت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، عن تصادم طائرتين خفيفتين قرب مطار في شمال شرق البلد؛ ما أسفر عن مقتل أربعة ركاب.

قرب مطار مويا

وأفادت حكومة إقليم كاتالونيا، بأن عناصر الإطفاء عثروا على طائرة محترقة في غابة قرب مطار مويا شمال مدينة برشلونة، بعدما تلقوا إخطارًا من شخص شاهد سقوطها، وفقًا للعربية نت.

وأردفت: “بمجرد إخماد الحريق، عثر عناصر الإطفاء على جثتين داخل الطائرة الخفيفة”.

وبعد ساعات، عثر عناصر الإطفاء على طائرة خفيفة ثانية تحطمت على بعد 300 متر من الأولى وعلى متنها جثتان.

وتعتقد السلطات التي فتحت تحقيقًا أن الطائرتين تصادمتا في الجو.

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