تصادم طائرتين إسبانيتين بالجو ومصرع 4 ركاب

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كشفت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، عن تصادم طائرتين خفيفتين قرب مطار في شمال شرق البلد؛ ما أسفر عن مقتل أربعة ركاب.
وأفادت حكومة إقليم كاتالونيا، بأن عناصر الإطفاء عثروا على طائرة محترقة في غابة قرب مطار مويا شمال مدينة برشلونة، بعدما تلقوا إخطارًا من شخص شاهد سقوطها، وفقًا للعربية نت.
وأردفت: “بمجرد إخماد الحريق، عثر عناصر الإطفاء على جثتين داخل الطائرة الخفيفة”.
وبعد ساعات، عثر عناصر الإطفاء على طائرة خفيفة ثانية تحطمت على بعد 300 متر من الأولى وعلى متنها جثتان.
وتعتقد السلطات التي فتحت تحقيقًا أن الطائرتين تصادمتا في الجو.