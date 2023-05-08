تصادم وشيك بين طائرتين روسية وبولندية والناتو يتأهب

كشف مسؤول بحلف شمال الأطلسي، أن وحدات الشرطة الجوية التابعة للحلف رفعت حالة التأهب عقب تصادم كاد يقع يوم الجمعة بين مقاتلة روسية وطائرة بولندية كانت في دورية لصالح الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).

سلوك خطير

وأردف المسؤول اليوم الاثنين طالبًا عدم ذكر اسمه: “رفعت وحدات الشرطة الجوية بحلف شمال الأطلسي حالة تأهبها استجابة لسلوك خطير من طائرة عسكرية روسية في المحيط الجوي تجاه طائرة بولندية تابعة لفرونتكس فوق البحر الأسود بالقرب من رومانيا”، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وقال المسؤول: إن الحلف يقظ وأحال بقية الأسئلة إلى السلطات البولندية.