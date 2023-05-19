Icon

رشيد بن الحسن يترأس وفد المغرب للمشاركة في قمة جدة Icon 3 أرقام تاريخية لـ الوحدة بعد تجاوز الشباب Icon تصريحات خالد الغامدي تُثير الجدل Icon رئيس الوزراء العراقي يصل جدة Icon الاستثمار الأجنبي والمشترك في الصناعة السعودية يتجاوز 542 مليار ريال Icon وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية Icon مكة المكرمة وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 43 مئوية Icon خلال ساعات.. انطلاق القمة العربية بمشاركة قادة وزعماء الدول العربية Icon منذ تأسيسها عام 1945.. القمم العربية تاريخ من القرارات والتحولات Icon تطلعات مواطني دول عربية من قمة جدة لحل أزماتهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد خسارة الشباب ضد الوحدة

تصريحات خالد الغامدي تُثير الجدل

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
تصريحات خالد الغامدي تُثير الجدل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثار النجم خالد الغامدي حالة من الجدل، بسبب تصريحاته بعد مباراة فريقه الشباب ضد الوحدة بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، والتي خسرها الليوث بهدف.

تعليق خالد الغامدي

وقال خالد الغامدي خلال تصريحاته لـSSC: “الخلل واضح في الشباب، ولو كان رئيس النادي، خالد البلطان، يملك دعمًا بالفترة الشتوية لما تمسك ببعض أشباه اللاعبين الموجودين الآن بالفريق”.

قد يهمّك أيضاً
طاهية تكسر الرقم القياسي بالطبخ لمدة 90 ساعة متواصلة

طاهية تكسر الرقم القياسي بالطبخ لمدة 90 ساعة متواصلة

مجزرة مروعة بحق 10 أسود في كينيا

مجزرة مروعة بحق 10 أسود في كينيا

وتابع: “البلطان يحمل النادي على رأسه ويقدم كل شيء للنادي بدون دعم من أعضاء شرف، كان من المفترض أن يضم الفريق أسماء قوية بالفترة الشتوية تصنع الفارق فيما تبقى من الموسم”.

قد يهمّك أيضاً
هدف: مدة التحقق من البيانات بحد أقصى 7 أيام

هدف: مدة التحقق من البيانات بحد أقصى 7 أيام

إعصار موكا يقتل 410 ويثير الرعب في مينامار

إعصار موكا يقتل 410 ويثير الرعب في مينامار

ورفض خالد الغامدي، تفسير ما يقصده بقوله “أشباه اللاعبين”، وقال: “هذا كلامي، وكل شخص يفسره كما يريد، والله يوفق ويسهل بالقادم”.

خالد الغامدي
الغامدي

حالة من الجدل

وعلق الإعلامي تركي العجمة عبر برنامجه “كورة”، قائلًا: “تصريحات خالد الغامدي عبرت عن الوضع الشبابي الحالي.. والشباب عمره ما كان بهذا الوضع”.

وتساءل عبدالعزيز السويد، قائلًا: “هل يقصد الغامدي اللاعبين المحليين أم الأجانب؟، وكيف سيقابل زملاءه في الفريق الذين وصفهم بأشباه اللاعبين؟!”.

خالد الغامدي
الغامدي

وأضاف السويد: ” تصريحات الغامدي كلام خطير جدًا.. وهل تصريحه عفوي أم مجهز مسبقاً لخدمة مرشح معين في الانتخابات القادمة؟!”.

وفي السياق ذاته، علق طارق كيال عبر برنامج “كورة”، قائلًا: “كلام الغامدي ليس في محله، وليس من مهامه، وهذا يدل على أن هناك خللاً وانفلاتاً في الفريق”.

نجم نادي الشباب خالد الغامدي
الغامدي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
حصاد اليوم

وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

حصاد اليوم
مجوهرات الأميرة ديانا معروضة للبيع
العالم

مجوهرات الأميرة ديانا معروضة للبيع

العالم
كاريلو سلاح الهلال لتحقيق حلم اللقب الآسيوي
الرياضة

كاريلو سلاح الهلال لتحقيق حلم اللقب الآسيوي

الرياضة
اغتيال عضو بارز في الحزب الحاكم بإثيوبيا
العالم

اغتيال عضو بارز في الحزب الحاكم بإثيوبيا

العالم
لحظة انتحار جندي روسي بعد فشله في إسقاط مسيرة
العالم

لحظة انتحار جندي روسي بعد فشله في...

العالم
لحظة إحباط محاولة إحراق مسجد بأمريكا
العالم

لحظة إحباط محاولة إحراق مسجد بأمريكا

العالم
العالمي يزيد الراجحي يتأهب لرالي سونورا المكسيكي
الرياضة

العالمي يزيد الراجحي يتأهب لرالي سونورا المكسيكي

الرياضة
والد المصور هاني الزهراني يسرد آخر لحظاته مع نجله قبل الحادث
السعودية اليوم

والد المصور هاني الزهراني يسرد آخر لحظاته...

السعودية اليوم