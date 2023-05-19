تصريحات خالد الغامدي تُثير الجدل

أثار النجم خالد الغامدي حالة من الجدل، بسبب تصريحاته بعد مباراة فريقه الشباب ضد الوحدة بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، والتي خسرها الليوث بهدف.

تعليق خالد الغامدي

وقال خالد الغامدي خلال تصريحاته لـSSC: “الخلل واضح في الشباب، ولو كان رئيس النادي، خالد البلطان، يملك دعمًا بالفترة الشتوية لما تمسك ببعض أشباه اللاعبين الموجودين الآن بالفريق”.

وتابع: “البلطان يحمل النادي على رأسه ويقدم كل شيء للنادي بدون دعم من أعضاء شرف، كان من المفترض أن يضم الفريق أسماء قوية بالفترة الشتوية تصنع الفارق فيما تبقى من الموسم”.

ورفض خالد الغامدي، تفسير ما يقصده بقوله “أشباه اللاعبين”، وقال: “هذا كلامي، وكل شخص يفسره كما يريد، والله يوفق ويسهل بالقادم”.

حالة من الجدل

وعلق الإعلامي تركي العجمة عبر برنامجه “كورة”، قائلًا: “تصريحات خالد الغامدي عبرت عن الوضع الشبابي الحالي.. والشباب عمره ما كان بهذا الوضع”.

وتساءل عبدالعزيز السويد، قائلًا: “هل يقصد الغامدي اللاعبين المحليين أم الأجانب؟، وكيف سيقابل زملاءه في الفريق الذين وصفهم بأشباه اللاعبين؟!”.

وأضاف السويد: ” تصريحات الغامدي كلام خطير جدًا.. وهل تصريحه عفوي أم مجهز مسبقاً لخدمة مرشح معين في الانتخابات القادمة؟!”.

وفي السياق ذاته، علق طارق كيال عبر برنامج “كورة”، قائلًا: “كلام الغامدي ليس في محله، وليس من مهامه، وهذا يدل على أن هناك خللاً وانفلاتاً في الفريق”.