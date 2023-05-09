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بعد حديثه عن سبب التجديد لنادي الاتحاد

تصريحات عبد الرزاق حمد الله تُغضب جماهير النصر

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٩ مساءً
تصريحات عبد الرزاق حمد الله تُغضب جماهير النصر
المواطن - فريق التحرير

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عاد اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم نادي الاتحاد لإثارة الجدل من جديد، وذلك بعد نهاية مباراة فريقه ضد أبها في الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان اللاعب المغربي صرَّح بعد فوز الاتحاد على أبها قائلًا لقناة SSC : ” مباراة وانتهت الدوري لايزال بعيدًا عنا ولم يُحسم أي شيء بعد”.

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وأضاف حمد الله: ” استحوذنا على الكرة في مباراة التعاون وخسرنا، ولم نفعل هذا الأمر أمام أبها وانتصرنا بنتيجة كبيرة”.

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تعليق عبد الرزاق حمد الله

وتابع النجم المغربي: “تجديدي لـ الاتحاد؟ لأن النادي ببساطة فيه رجال”، وغادر بعدها نجم نادي الاتحاد ضاحكًا الأمر الذي اعتبره البعض أنه يسخر فيه من النصر بسبب فسخ إدارة أصفر الرياض لعقده دون أي وجه حق في نوفمبر من عام 2021.

بعض من جماهير النصر أبدت غضبها بسبب تصريحات اللاعب المغربي، كما طالبت إدارة مسلي آل معمر بالتحرك ضد اللاعب بسبب تصريحاته التي تثير الجدل ودائمًا تقلل من النصر.

عبد الرزاق حمد الله

هداف الدوري

ويتصدر عبد الرزاق حمد الله قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين حاليًا برصيد 20 هدفًا، متفوقًا على النيجيري أوديون إيجالو نجم نادي الهلال الذي سجل 18 هدفًا ويتواجد في المركز الثاني.

وسيلعب الاتحاد ضد الهلال في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم 16 مايو الجاري حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

 

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