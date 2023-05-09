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في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تصويبة فينسيوس جونيور تمنح REAL MADRID التفوق أمام مان سيتي بالشوط الأول

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
تصويبة فينسيوس جونيور تمنح REAL MADRID التفوق أمام مان سيتي بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي REAL MADRID، الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، متفوقًا بنتيجة 1/ 0.

ونجح البرازيلي فينسيوس جونيور في إحراز الهدف الأول لنادي الريال في الدقيقة الـ35 من تصويبة قوية وبعد تمريرة متقنة من الفرنسي كامافينجا.

تشكيل REAL MADRID

وجاء تشكيل الريال صاحب الأرض مكونًا من: “كورتوا، كارفخال، ألابا، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو، روديجر”.

أما تشكيل نادي مانشستر سيتي فجاء مكونًا من: “إيدرسون في حراسة المرمى، ووكر، ستونز، دياز، أكانجي، رودريجو، جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا، جريليش، هالاند”.

REAL MADRID

وقبل مواجهة مان سيتي، كان REAL MADRID نجح في الفوز السبت الماضي بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على نادي أوساسونا بنتيجة 2/ 1 في المباراة النهائية.

وفي الشوط الأول من مباراة نهائي كأس الملك، نجح البرازيلي رودريجو في إحراز الهدف الأول للريال في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الأول مستغلًّا خطأ دفاعيًّا من لاعبي أوساسونا.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب لوكاس تورو هدف التعادل لنادي أوساسونا من تصويبة قوية في الدقيقة الـ59.

ثم نجح اللاعب رودريجو في إضافة الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة الـ70 من تصويبة خدعت حارس مرمى أوساسونا، ليفوز الريال بلقب كأس الملك لموسم 2022/ 2023.

REAL MADRID

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