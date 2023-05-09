تصويبة فينسيوس جونيور تمنح REAL MADRID التفوق أمام مان سيتي بالشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي REAL MADRID، الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، متفوقًا بنتيجة 1/ 0.
مجهود مميّز من كامافينغا أحسن فينيسيوس استغلاله بتسديدة صاروخية استقرت في شباك إيدرسون ⚽️👑
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📱 https://t.co/alkogGtHdW#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/jQyST0MMpg
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 9, 2023
ونجح البرازيلي فينسيوس جونيور في إحراز الهدف الأول لنادي الريال في الدقيقة الـ35 من تصويبة قوية وبعد تمريرة متقنة من الفرنسي كامافينجا.
وجاء تشكيل الريال صاحب الأرض مكونًا من: “كورتوا، كارفخال، ألابا، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو، روديجر”.
أما تشكيل نادي مانشستر سيتي فجاء مكونًا من: “إيدرسون في حراسة المرمى، ووكر، ستونز، دياز، أكانجي، رودريجو، جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا، جريليش، هالاند”.
وقبل مواجهة مان سيتي، كان REAL MADRID نجح في الفوز السبت الماضي بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على نادي أوساسونا بنتيجة 2/ 1 في المباراة النهائية.
وفي الشوط الأول من مباراة نهائي كأس الملك، نجح البرازيلي رودريجو في إحراز الهدف الأول للريال في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الأول مستغلًّا خطأ دفاعيًّا من لاعبي أوساسونا.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب لوكاس تورو هدف التعادل لنادي أوساسونا من تصويبة قوية في الدقيقة الـ59.
ثم نجح اللاعب رودريجو في إضافة الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة الـ70 من تصويبة خدعت حارس مرمى أوساسونا، ليفوز الريال بلقب كأس الملك لموسم 2022/ 2023.